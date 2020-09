Rodovias de SP têm movimento maior no feriado do que antes da quarentena

Nas estradas Ayrton Senna e Carvalho Pinto, principal destino para o litoral norte e região de Campos de Jordão, a alta foi de 28,4% quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior ao isolamento

MINETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Trânsito na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo (SP), nesta sexta-feira, 4



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) informou que houve registro de aumento de veículos que trafegaram pelas rodovias nesta sexta-feira, 4, primeiro dia do feriado da Independência. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, houve fluxo de 196 mil veículos nas praças próximas à Capital, resultando em aumento de 3,94% dos veículos com destino ao interior, quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, entre os dias 13, 14 e 15 de março.

Na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, houve um aumento de 18,45% no fluxo de veículos com destino para o interior, quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, resultando em 57 mil veículos na Praça de Itu. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o volume de tráfego chegou a 75 mil veículos na descida da serra, entre leves e pesados, praticamente o mesmo fluxo de veículos do fim de semana imediatamente anterior à quarentena.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, principal destino para o litoral norte e região de Campos de Jordão, o aumento foi mais expressivo, resultando em alta de 28,4% quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena: 166 mil veículos nas praças de pedágio sentido interior. Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, o aumento foi de 61,76% na descida da serra quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, com um fluxo de quase 52 mil veículos nas praças de pedágio no sentido da descida, porém, quando comparado ao histórico de feriados que ocorreram na segunda-feira, esse aumento fica em 7,99% maior, o que indica uma grande circulação de usuários ao litoral.

A ARTESP e as concessionárias reforçam em mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias a importância do isolamento social como forma de conscientizar motoristas e passageiros a ficarem em casa e contribuir de maneira decisiva para evitar a contaminação pela Covid-19. O diretor-geral da Agência, Milton Persoli, afirmou em entrevista ao programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que o movimento deste final de semana foi diferente do anterior, pois houve um fluxo grande também para o interior. “Semana passada foi mais acentuado para a praia. Nesse final de semana tivemos um volume muito expressivo de saída para o interior, na Castelo Branco, Airton Senna, sentido Campos do Jordão”, disse. De acordo com ele, a ARTESP está com uma operação bastante incrementada de segurança nas estradas.