Estradas de SP têm tráfego intenso na saída do feriado de 7 de setembro

Secretaria Estadual de Logística e Transportes e concessionárias desaconselham viagens durante a pandemia da Covid-19

Reprodução/ Twitter Estradas registram fluxo intenso antes de feriado



Apesar das recomendações do governo de São Paulo para não viajar durante a pandemia da Covid-19, desde o início dessa sexta-feira, 4, as rodovias em São Paulo registraram aumento do fluxo devido ao feriado prolongado de 7 de setembro. Segundo a EcoVias, às 18h50 a Rodovia Imigrantes registrava excesso de veículos entre o km 16 e o km 32. No mesmo horário na Rodovia Anchieta, o trecho do km 26 ao km 34 estava parcialmente interditado por causa de um acidente que deixou dois mortos e três feridos no meio da tarde. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 248 e 055) estava normal tanto no sentido litoral como sentido capital até o início da noite.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) às 19h o trecho 293 da Padre Manoel da Nóbrega, entre Peruíbe e Praia Grande, seguia com tráfego intenso devido ao excesso de veículos, tempo encoberto e visibilidade reduzida. A Rio-Santos registrou pontos de lentidão no km 215 e 193 sentido São Sebastião e no km 93 sentido Ubatuba. Na Mogi-Bertioga, o trecho de planalto estava congestionado do km 60 ao 85 sentido Bertioga. Na Floriano Rodrigues Pinheiro km 46 sentido Campos do Jordão, também tem grande volume de veículos e o trecho de serra está sujeito a neblina.

Na Raposo Tavares, a Arteris registra pontos de lentidão no km 17, entre São Paulo e Cotia. Na Tamoios o trânsito é intenso sentido litoral e livre sentido São José dos Campos. Na Fernão Dias o fluxo é intenso na região de Contagem (km 481), em Mairiporã sentido Belo Horizonte; em Atibaia km 51 há congestionamento de 10 km por causa de um acidente e a Régis Bittencourt também registrava às 19h fluxo intenso no km 282, em Embu das Artes, sentido Curitiba.

Mensagens nas rodovias alertam para transmissão da Covid-19

Pensando na prevenção contra a Covid-19 a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, o DER, a ARTESP e as concessionárias que integram o Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo se reuniram para espalhar mensagens de orientação nas rodovias, para que os usuários evitem viajar desnecessariamente e, assim, mantenha o protocolo vigente de quarentena e isolamento social em razão da pandemia. Os painéis eletrônicos emitem mensagens de alerta e orientação aos usuários como:

Neste feriado, respeite a quarentena, fique em casa!

Previna-se contra o Coronavírus. Evite aglomerações.

Os avisos também serão reforçados pelas redes sociais dos órgãos estaduais e concessionárias. Mesmo com a recomendação para evitar viagens, o DER e as concessionárias mantêm suas equipes a postos para a prestação de serviços essenciais aos usuários, como socorro mecânico, guincho e ambulância, além das equipes de monitoramento dos Centros de Controle Operacionais (CCOs) e da manutenção da malha, com serviços de conservação do pavimento e sinalização. Uma das ações previstas é a distribuição de 40 mil máscaras para os usuários que passarem pela Anchieta-Imigrantes, movida pela Ecorodovias.