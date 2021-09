Rodovias paulistas não registram bloqueios de caminhoneiros, diz Polícia Militar

Nos municípios de Bebedouro, Caraguatatuba, Franca e Teodoro Sampaio há pontos com bloqueio parcial

FOM CONRADI/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros bloquearam vias em cinco Estados



As rodovias do Estado de São Paulo não registram nenhum bloqueio de caminhoneiros, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que, até 12h desta quinta-feira, 9, pelo menos 18 manifestações foram encerradas. Nos municípios de Bebedouro, Caraguatatuba, Franca e Teodoro Sampaio há pontos com bloqueio parcial. “As forças de segurança seguem monitorando toda malha viária estadual a fim de garantir a fluidez no trânsito, a segurança e o direito de ir e vir de todos”, disse a PM em nota. Segundo o Ministério da Infraestrutura, houve protestos de caminhoneiros em 14 Estados, mas apenas cinco tiveram interdição das rodovias. Nesta quinta, o governo federal anunciou a liberação de parte das estradas. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também enviou um áudio aos manifestantes pedindo que as vias fossem desbloqueadas. A mobilização é feita majoritariamente por apoiadores do chefe do Executivo e ocorre após a escalada do tom contra membros do Judiciário durante manifestações no feriado de 7 de Setembro.