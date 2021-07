Rogério Marinho recebe alta após cirurgia na madrugada

O ministro se sentiu mal quando chegava em Porto Seguro para passar férias com a família, foi submetido a exames e diagnosticada uma obstrução arterial

Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo a assessoria do ministério, Rogério Marinho passa bem e permanecerá os próximos dias descansando em Porto Seguro



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, recebeu alta do Hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas (BA), por volta das 17h deste sábado, 17, após ter passado por uma angioplastia para a colocação de stent na última madrugada. O auxiliar de Jair Bolsonaro (sem partido) se sentiu mal quando chegava em Porto Seguro para passar férias com a família. Submetido a exames, foi diagnosticada uma obstrução arterial. Segundo a assessoria do ministério, ele passa bem e permanecerá os próximos dias descansando na cidade baiana. Logo após a alta, Marinho agradeceu as orações e as mensagens de apoio nas redes sociais. “Na próxima sexta-feira, se Deus quiser já estaremos de volta ao trabalho por um Brasil melhor. Faço um agradecimento especial a algumas pessoas que me ajudaram nessa hora difícil. Agradeço ao Ministro [da Cidadania] @joaoromaneto pelo apoio, igualmente ao pref. de Porto Seguro, Jânio Natal, à equipe da Dra. Mariana, do hospital Luís Eduardo Magalhães, ao pref. de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, e à equipe da Dra. Clarissa, responsável pela cirurgia”, publicou.