De olho em voto religioso, Bolsonaro participa de culto em BH e celebração em Aparecida

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro (PL) fala em confiança total no segundo turno



Nesta quarta-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de um culto na Igreja Mundial do Reino de Deus, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na parte da tarde, o candidato à reeleição segue para o interior de São Paulo, onde vai acompanhar uma das missas do Dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional. Nesta terça-feira, 11, Bolsonaro passou o dia na Região Sul do país, onde se reuniu com prefeitos apoiadores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em discurso o presidente falou sobre bons números na economia: “Isso tudo não é por acaso, desde o começo, quando assumimos, apresentamos e aprovamos várias propostas para facilitar a vida daquele que quer empreender. Entre essas propostas, temos a lei da liberdade econômica”. Em outro momento do comício, com uma criança no colo, o presidente defendeu a liberdade: “Hoje nós temos um dever, uma obrigação, deixar esse país livre para a Gabriele [criança no colo] lá na frente”. Na sequência, o presidente foi até Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde foi recebido por apoiadores e discursou na tradicional Feira Gastronômica de Pelotas, quando pediu para que eleitores permaneçam nos locais de votação até a apuração do resultado: “De verde e amarelo, vamos votar. Mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. Tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos. Como pode aquele cara ter tanto voto se o povo não está ao lado dele”.

*Com informações da repórter Carolina Abelin