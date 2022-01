Governador de Minas Gerais, Romeu Zema testa positivo para Covid-19

Político está em isolamento e afirmou que apresenta sintomas leves da doença; outros três governadores foram infectados na última semana

João Godinho/Estadão Conteúdo Romeu Zema testou positivo para a Covid-19



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou que testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira, 17. O político está em isolamento e disse que apresenta sintomas leves da doença. Zema tomou a dose de reforço da vacina no dia 1ª de janeiro. “Tenho realizado preventivamente testes de Covid. Hoje o exame deu positivo. Estou com sintomas leves e ficarei em isolamento no período necessário. Participarei de forma virtual da apresentação do Plano Recupera Minas sobre os recursos para as cidades e os atingidos pelas chuvas”, escreveu nas redes sociais. Na semana passada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), também testaram positivo para a doença.