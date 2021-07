Roubo com refém termina com assaltante morto em Angra dos Reis

Três homens participaram do assalto e dois se entregaram após a PM negociar a libertação de reféns; vítima não se feriu

Reprodução/Twitter/@@LuizEduardoVas7 O assaltante foi atingindo por um policia civil e morreu a caminho do hospital



Um grupo de três assaltantes fizeram reféns durante um roubo em uma loja de celulares em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 7. Após o 33º Batalhão de Polícia Militar negociar a libertação de reféns, dois criminosos se entregaram e foram autuados em flagrante. Um terceiro, que estava armado com uma pistola 9mm, porém, fugiu a pé e fez uma mulher de refém. Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o criminoso ameaça os policias com a arma e segura a vítima contra o peito. Enquanto fugia do cercado, o assaltante foi atingido por um policial civil, que neutralizou o criminoso para resgatar a refém. Segundo a Policia Civil, o autor foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. A vítima foi liberada. As investigações continuam a cargo da 166ª DP.

*Segundo informações, assalto com reféns nesse momento na rua do comércio (loja vivo), em Angra dos Reis.* pic.twitter.com/1EOLRSEb8t — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 7, 2021