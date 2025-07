Roubos despencam em todo o estado de São Paulo e chegam a menor marca em 25 anos

Crimes patrimoniais reduziram em todas as regiões nos seis primeiros meses de 2025

As ocorrências de roubos no estado de São Paulo caíram 15,3% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. Foram 85.530 registros entre janeiro e junho, contra 100.978 nos seis primeiros meses do ano anterior. Com a queda, o estado paulista atingiu o menor patamar de roubos para o período desde o início da série histórica, em 2001, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública.

Interior mais seguro

O interior do estado foi a região com a queda mais acentuada, de 21,4%, chegando a 14.492 casos em seis meses. Em seguida vem a capital paulista, que reduziu em 14% o número de assaltos, com 51.266 boletins registrados no período. Somente no mês de junho, foram 12.891 boletins de ocorrência registrados nas cidades paulistas, resultando em uma queda de 17,5% nos roubos na comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice também foi o mais baixo para junho em 25 anos.

Ação contra roubos de carga

Ainda conforme os dados, os roubos de carga também registraram uma queda histórica no acumulado do ano. Até junho deste ano, aconteceram 1.857 assaltos, com uma queda de 25,9% na comparação com o mesmo semestre de 2024. Essa foi a menor marca para a modalidade criminosa desde 2003 em todo o estado de São Paulo.

Roubos de veículos são os menores em 25 anos

Os roubos de veículos tiveram a quinta queda seguida no ano, terminando o semestre com 13.190 casos — redução de 13,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa foi a menor quantidade de roubos de veículos para um semestre desde 2001. Somente em junho, foram 1.985 casos – segunda menor marca da história.

Os furtos de veículos também reduziram no período, passando de 20.674 para 19.799 registros. Em junho, foram 2.991 casos, baixa de 12,8% no comparativo. O trabalho das polícias ainda ajudou a recuperar 26.066 veículos roubados ou furtados em seis meses e 3.784 no último mês.

Em junho não houve registros de roubos a banco, que seguem com dois casos no semestre. A comparação de furtos em geral, cuja soma no primeiro semestre deste ano chegou a 277.063 boletins de ocorrência, mostrou uma oscilação menor que 1% no semestre. Apenas em junho, foram 43.289 registros — baixa de 4,2% em relação ao ano passado.

Quase 110 mil prisões em seis meses

As estratégias implementadas pela gestão em conjunto com o reforço no policiamento nas ruas contribuíram para o aumento da produtividade policial em todo o estado de São Paulo no primeiro semestre do ano. De janeiro a junho, 109.995 infratores foram presos ou apreendidos no território paulista, o maior número desde 2019.

A maior parte das detenções (cerca de 60%) aconteceu em flagrante. Também foram recolhidas 7.128 armas de fogo ilegais no semestre — 121 eram fuzis. Além disso, as polícias apreenderam 115,8 toneladas de drogas em todo o estado, entre maconha, cocaína e crack, chegando a terceira maior apreensão da história no semestre.