João de Deus é condenado a mais 100 anos de prisão

Casos correm no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre crimes ocorridos em Abadiânia

Marcelo Camargo/Agência Brasil O médium João de Deus criou a Casa Dom Inpacio Loyola, em Abadiânia.



O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado a uma pena de quase cem anos de prisão em mais três processos, nesta segunda-feira, 10, por crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude contra oito mulheres, entre os anos de 2010 e 2018, além do pagamento de indenização por danos morais às vítimas, em valores de até R$ 100 mil. Os casos correm no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre crimes ocorridos em Abadiânia, próximo ao Entorno do Distrito Federal.

O advogado de defesa, Anderson Van Gualberto de Mendonça, explicou que “a defesa técnica ainda não foi intimada” e que as sentenças poderão ser modificadas em tribunais superiores. Agora, embora ainda restem quatro processos a serem julgados contra ele, as penas de João de Deus somam 370 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. Desde a primeiras denúncias, o Ministério Público recebeu queixas de 320 mulheres, que relataram abusos sexuais cometidos pelo ex-médium entre os anos de 1973 e 2018, muitos deles prescritos.