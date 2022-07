Prédio atingido por incêndio no Centro de São Paulo não tinha auto de vistoria dos Bombeiros

Chamas atingiram o edifício, que fica nas proximidades da Rua 25 de Março, na noite deste domingo, 10, e, até o momento, não há previsão de quando o fogo será extinto

Reprodução/Twitter/@_systemofabrown O Corpo de Bombeiros está trabalhando para tentar extinguir as chamas



O prédio que foi atingido por um incêndio na Rua Barão de Duprat, 95, próximo à Rua 25 de Março na noite de domingo, 10, não tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), laudo emitido pela Corporação e que garante que o local foi licenciado e possui as condições obrigatórias de segurança contra incêndios. A informação foi dada pelo capitão da Corporação, André Elias, que informou que, após consultas ao banco de dados, foi constatado que o Auto não existe. O capitão também informou que ainda não há uma previsão de extinção das chamas e que, apesar da grande exposição do prédio ao fogo, os bombeiros ainda não trabalham com a hipótese de colapso total da estrutura. O capitão também informou que dois bombeiros que tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau estão estáveis, não correm risco e estão sendo atendidos pela equipe médica.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini