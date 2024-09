Rui Costa destaca colaboração de Estados para combater incêndios no Brasil

Ministro também abordou a urgência de reestruturar as defesas civis, sugerindo a aquisição de novos equipamentos e a capacitação das equipes

Divulgação/ CBM-SP



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfatizou a importância da colaboração entre a União e os Estados para enfrentar os incêndios que afetam o Brasil. Durante uma reunião no Palácio do Planalto com governadores, ele ressaltou a necessidade de ouvir as experiências e propostas de cada Estado, visando uma resposta mais eficaz ao problema. Costa também abordou a urgência de reestruturar as defesas civis, sugerindo a aquisição de novos equipamentos e a capacitação das equipes, que incluem tanto a Defesa Civil quanto os Bombeiros. Ele atribuiu a gravidade da situação a uma combinação de uma “estiagem prolongada” e a ocorrência de incêndios provocados intencionalmente.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, trouxe dados preocupantes sobre a situação dos incêndios no país. Segundo ela, dos 690 focos de incêndio registrados, 298 já foram extintos, enquanto 179 estão sob controle. No entanto, 108 focos ainda estão em combate e 106 permanecem sem ação devido a dificuldades de acesso.

Marina Silva destacou a necessidade de um sistema integrado de combate ao fogo, que envolva a colaboração de todas as esferas do governo. Ela também apontou a urgência de novos recursos e estruturas para lidar com a crescente frequência e intensidade dos incêndios, que se tornaram um desafio cada vez mais premente para o Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller