Rússia tem recorde diário de mortes pela Covid-19; total chega a 4.374

EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY Durante o último dia na Rússia, foram confirmados 8.572 novos casos do novo coronavírus



A Rússia registrou, nas últimas 24 horas, 232 óbitos pela Covid-19, recorde diário desde o início da pandemia. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (29) pelo Centro Operacional de combate ao novo coronavírus.

De acordo com os dados, 4.374 pessoas já morreram pela doença no país. Durante o último dia na Rússia, foram confirmados 8.572 novos casos do novo coronavírus, elevando o número total de pessoas infectadas em 387.623 no país.

A chefe da Saúde da Rússia, Anna Popova, já alertou que o número de mortes por Covid-19 aumentaria depois que o país ultrapassasse o platô de novas infecções.

Moscou, epicentro da pandemia no país, acumula 2.330 vítimas. Além da capital, o maior número de mortes diárias foi registrado na república norte-caucasiana do Daguestão, com 50 óbitos.

*Com informações da EFE