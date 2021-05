Saiba até quando vão durar as baixas temperaturas em São Paulo

Segundo o CGE, a capital paulista teve a segunda madrugada mais fria do ano nesta sexta, 14, quando os termômetros marcaram uma média de 13,1ºC

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210514074 - 14/05/2021 - 09:07 Segundo as previsões do Climatempo, na segunda-feira, 17, as temperaturas ficarão mais elevadas com máxima de 25ºC



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) registrou, na madrugada desta sexta-feira, 14, a segunda menor média mínima na temperatura. Os termômetros alcançaram 13,1ºC, com a mínima absoluta de 11ºC em São Mateus, na zona leste da capital. O recorde de madrugada mais fria foi na noite anterior, da quinta-feira, 13, quando as temperaturas registradas bateram a média mínima de 12,9ºC. Mas até quando as baixas temperaturas ficam em São Paulo? De acordo com o CGE, no sábado, 15, ainda terão muitas nuvens, chuviscos e sensação de frio. Os termômetros devem oscilar entre 13ºC e 19ºC. Já o domingo, 16, deve ter o sol aparecendo durante a manhã, com gradual elevação da temperatura — mínima de 14ºC e 22ºC. Segundo as previsões do Climatempo, na segunda-feira, 17, as temperaturas ficarão mais elevadas, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. Apesar do sol ficar entre nuvens, não há previsão de chuva. Na terça, a máxima sobe para 26ºC.