Saiba até quando vão durar as baixas temperaturas em São Paulo

A partir da quinta-feira, 22, ocorrem maiores períodos de sol e as máximas entram em gradativa elevação, aponta o Climatempo

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/04/2021 Temperaturas mais baixas, típicas do outono, deverão atingir a cidade de São Paulo até a quinta-feira, 22



A temporada de baixas temperaturas que atinge a cidade de São Paulo desde o fim de semana deve terminar na quinta-feira, 22. Após registrar nesta terça-feira, 20, a madrugada mais fria do ano até agora, com mínima de 15,8°C, a capital paulista deve observar um aumento na temperatura nos próximos dias. Segundo o Climatempo, a queda nas temperaturas não ocorreu devido a frente fria, mas sim em função de uma área de baixa pressão que passou por São Paulo. A atuação de um ciclone no oceano provocou uma mudança na direção dos ventos desde o último fim de semana. Com a mudança, os ventos passaram a soprar do mar para o continente, trazendo um ar mais frio e úmido. De acordo com a empresa de meteorologia, os ventos frios e úmidos que sopram sul e sudeste associados com esse sistema é que são responsáveis pela nebulosidade, chuviscos e sensação de frio no município. Até pelo menos quarta-feira as temperaturas baixas, típicas do outono, deverão predominar, mas a partir da quinta-feira, 22, ocorrem maiores períodos de sol e as máximas entram em gradativa elevação, aponta o Climatempo.