Saiba como comprovar comorbidades para tomar a vacina da Covid-19 em SP

Condição de risco deverá ser atestada por meio de exames, receitas, relatórios e prescrição médica; as enfermidades aceitas foram definidas pelo Ministério da Saúde

As comorbidades aceitas contemplam a categoria de doenças cardiovasculares e doenças crônicas



O Ministério da Saúde, no final do mês de abril, orientou os Estados e municípios a iniciarem a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas. Em São Paulo, a imunização destes grupos começou em 10 de maio. Neste dia, pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados imunossuprimidos entre 18 e 59 anos abriram a lista. Em 11 de maio, foi a vez de grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos. A partir de 12 de maio, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos foram autorizados a receber a primeira dose do imunizante. No dia 14, a lista foi ampliada para pessoas com deficiência permanente e com comorbidades de 50 a 54 anos.

A partir da sexta-feira, 21, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente na faixa etária de 45 a 49 anos já poderão ser vacinadas em São Paulo. As enfermidades aceitas pelo Estado seguem a lista de comorbidades definidas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. A condição de risco deverá ser comprovada por meio de exames, receitas, relatórios e prescrição médica. As pessoas com deficiência deverão apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde: