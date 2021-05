OMS afirma que vacinas aprovadas na Europa são eficazes contra variantes do coronavírus

No entanto, o diretor regional Hans Henri Kluge se posicionou contra a criação de ‘passaportes de Covid-19’ dizendo que a situação pandêmica é uma ‘ameaça persistente’ com ‘novas incertezas’

EFE/EPA/ANDY RAIN A variante do coronavírus mais presente nos países da Europa continua sendo a que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido



A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira, 20, que todas as vacinas contra a Covid-19 aprovadas até agora na União Europeia são capazes de combater as variantes conhecidas do coronavírus. No entanto, o diretor regional da OMS na Europa, Hans Henri Kluge, pediu “cautela” e argumentou que a situação pandêmica é uma “ameaça persistente” com “novas incertezas”. “As vacinas podem ser a luz no final do túnel, mas não podemos ser cegados por essa luz”, destacou durante coletiva de imprensa. Por enquanto, a variante do coronavírus mais presente na Europa é a britânica, mas a indiana já foi relatada em 26 dos 53 países em casos geralmente relacionados a pessoas que tinham estado no exterior. Por esse motivo, Kluge defendeu que as viagens internacionais não essenciais deveriam ser evitadas e mostrou-se cético quanto à possibilidade da criação de “passaportes de vacinação”. A responsável da área de Emergências da OMS na Europa, Catherine Smallwood, também se mostrou a favor da manutenção dos requisitos de viagem em vigência, já que se trata de um momento de “alta transmissão”.

*Com informações da EFE