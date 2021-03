Saiba como será o funcionamento de agências bancárias durante os feriados antecipados

São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro e Niterói anteciparam folgas para conter a disseminação do coronavírus e estarão com medidas restritivas do dia 26 de março até 4 de abril

Para conter a disseminação do coronavírus, algumas cidades como São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro e Niterói anteciparam feriados. Desta sexta-feira, 26, até o próximo dia 4 de abril, domingo de Páscoa, as Prefeituras colocaram medidas mais restritivas para que a população permaneça em casa (no Estado do Piauí, um feriado estadual foi antecipado para esta sexta). Sendo assim, apenas serviços essenciais poderão funcionar, mas como fica o atendimento em agências bancárias? A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou por meio de nota que os bancos irão priorizar o atendimento digital nessas localidades. A orientação da entidade é que os clientes e a população em geral tentem realizar as atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico ou nos caixas eletrônicos 24 horas, evitando sair de casa.

Para os casos excepcionais como recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões ao que não tem acesso a canais digitais e remotos, as agências estão autorizadas a realizar um atendimento presencial e contingenciado, utilizando o processo de triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários. A Caixa informou que abrirá 133 agências em São Paulo e Santo André durante os feriados antecipados para atendimento apenas de beneficiários dos programas sociais, das 8h às 12h. O banco reforçou que todos os clientes serão atendidos se chegaram às agências até o horário de fechamento. (exclusivamente no dia 2 de abril, no feriado da Sexta-Feira Santa, as agências Caixa estarão fechadas). Confira aqui a lista de agências abertas.

Vencimento de contas, boletos ou tributos

Ainda em nota, a Febraban informou que as datas de vencimento de contas, boletos e tributos para o período de 26 de março a 04 de abril estão mantidas. Segundo a entidade, os bancos não podem alterar essas datas por “condições contratuais com os emissores de boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central“. Desta forma, todas as contas, boletos e tributos precisam ser pagos pelos canais digitais ou nos caixas automáticos.