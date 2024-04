Saiba o que fazer no fim de semana em São Paulo

Sesc, livraria, trocas de figurinha e cinema com música ao vivo; saiba detalhes quando e onde os eventos acontecerão

divulgação/mis Programação para o fim de semana em SP



O fim de semana está chegando e, para aproveitar ao máximo o tempo de descanso, separamos dicas de passeios e eventos para se distrair em São Paulo. Entre as opções temos bate-papo com escritor, palestra, cinema com música ao vivo e troca de figurinhas de álbum de futebol.

Sábado, 20 de abril

1) Carla Madeira, autora de “Tudo é Rio”, participará de evento gratuito Tudo é Palavra com Andrea del Fuego (A Pediatra) e Alexandre Vidal Porto (Sodomita). O evento será às 16h, com mediação de Luciana Gerbovic, na Livraria da Tarde, em Pinheiros. As senhas para autógrafos serão distribuídas das 14h às 15h e cada uma disponibilizará um autógrafo.

Bate-papo Tudo é Palavra com Carla Madeira, Andrea del Fuego e Alexandre Vidal

– Quando: Sábado, 20 de abril, a partir das 16h

– Onde: Livraria da Tarde (Rua Cônego Eugênio Leite, 956, Pinheiros – São Paulo)

– Para pegar um autógrafo: Senhas distribuídas entre as 14 e 15h

2) Malu Jimenez, professora, autora do livro “Lute como uma gorda” e PHD em gordofobia, fará uma palestra no Sesc Interlagos sobre intitulado “O que é gordofobia”. O evento é gratuito e será realizado na Sala Multiuso.

-Quando: Sábado, 20 de abril, das 11h as 13h

-Onde: Sesc Interlagos (Av. Manuel Alves Soares, 1100 – Parque Colonial, São Paulo – SP, 04821-270)

Domingo, 21 de abril

1) Especial Buster Keaton. Com inspiração na atmosfera do cinema, o projeto Cinematographo do MIS, convida em cada edição, uma banda ou música para realizar a sonorização ao vivo de um filme. Em abril o homenageado é Buster Keaton, um dos grandes cineastas da história do cinema. Neste domingo, 21, às 15h, será a exibição de dois clássicos, o curta-metragem “O enrascado” e o filme “Sherlock Jr”, com a trilha ao vivo do pianista Tony Berchmans e o projeto CINEPIANO. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

-Quando: domingo, 21 de abril, às 15h

-Onde: MIS (na Av. Europa, 158 – Jd. Europa, São Paulo)

2) Troca de figurinhas do Museu do Futebol. Um novo e exclusivo álbum do CONMEBOL Copa América USA 2024 foi lançado e para os apaixonados por futebol, o melhor encontro é no Museu do Futebol, onde acontece o Panini Day, que distribuirá as figurinhas e álbuns da Copa América 2024, bem como atividades promovidas em parceria com a Panini.

-Quando: domingo, 21 de abril, das 9h às 17h

-Onde: Área externa do Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu