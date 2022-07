Saiba quem é ‘Colômbia’, suspeito de ter mandado matar Bruno Pereira e Dom Phillips

Peruano também tem identidades do Brasil e da Colômbia, foi preso por falsidade ideológica e é investigado por ligação com o narcotráfico

VANESSA ATALIBA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/06/2022 Bruno Pereira e Dom Phillips morreram durante expedição de barco no Vale do Javari



A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 8, o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”. Ele é suspeito de ter ordenado a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que desapareceram no dia 5 de junho. Coelho se apresentou espontaneamente na delegacia de Tabatinga, no Amazonas, para prestar depoimento. Entretanto, acabou sendo preso em flagrante por uso de documentos falsos — ele tem um RG brasileiro, um peruano e um colombiano, o que, inclusive, motivou o apelido. Em sua oitiva, “Colômbia” negou o envolvimento no assassinato.

O peruano já era investigado por comércio ilegal de pescados, que serviria como meio para lavar dinheiro do tráfico de drogas produzidas na Colômbia e no Peru. Uma das suspeitas das autoridades é de que, por atuar com o mercado ilegal de pescados, “Colômbia” teria ordenado a morte de Bruno e Dom. Com ajuda do indigenista, o inglês se dedicava à cobertura jornalística ambiental e, segundo suspeitas da polícia, atrapalhava os planos de Coelho. As autoridades também acreditam que Jeferson da Silva Lima e os irmãos Amarildo e Oseney da Costa de Oliveira, suspeitos de envolvimento na morte, eram empregados de “Colômbia”.