Saiba quem é ‘Kross’, líder do PCC de MG que foi preso em condomínio à beira-mar na Praia Grande

Bruno Santana está sendo investigado por sua participação em tentativas de homicídio contra policiais penais em Uberlândia, Minas Gerais, ocorridas em 2020

Bruna Santana, líder do PCC, é conhecido como 'Kross'



Uma operação conjunta das Polícias Civil de Minas Gerais e de São Paulo resultou na prisão de Bruno Santana, de 34 anos, em Praia Grande, São Paulo. Conhecido pelo apelido de “Kross”, ele é um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e está sendo investigado por sua participação em tentativas de homicídio contra policiais penais em Uberlândia, Minas Gerais, ocorridas em 2020. Bruno Santana ocupava uma posição de comando dentro da facção criminosa, e os crimes em questão foram orquestrados com a autorização do setor responsável por ações violentas contra agentes públicos. As investigações revelam que os atentados contaram com o apoio da cúpula do PCC, evidenciando a estrutura organizada da facção.

A prisão de “Kross” ocorreu em um condomínio à beira-mar, onde as autoridades também realizaram apreensões significativas. Durante a operação, foram confiscados três celulares, 43 gramas de maconha e uma carteira de habilitação falsa, levando à autuação do criminoso por uso de identidade falsa. Além da prisão, a operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais associados a “Kross”. O objetivo dessas ações foi coletar provas e desmantelar as ramificações da organização criminosa, que continua a ser alvo de investigações por parte das forças de segurança.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA