São Caetano do Sul é a cidade com maior taxa de ensino superior no Brasil

São Caetano do Sul, localizada na região do ABC Paulista, destacou-se em 2022 como a cidade brasileira com a maior taxa de habitantes com ensino superior completo entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Com 48,2% da população de 25 anos ou mais nessa condição, isso equivale a cerca de 59 mil pessoas de um total de 122,5 mil nessa faixa etária. Por outro lado, Belford Roxo, situada na Baixada Fluminense, apresentou a menor proporção de indivíduos com ensino superior completo, alcançando apenas 5,7%.

A média nacional de pessoas com ensino superior completo entre a população de 25 anos ou mais foi de 18,4% em 2022. Cidades que apresentaram os piores índices de educação superior, como Belford Roxo, estão frequentemente localizadas nas periferias das regiões metropolitanas. Outros municípios com baixos índices de escolaridade incluem Queimados, com 7,4%, São João de Meriti, com 7,2%, Santa Rita, com 7,1%, Francisco Morato, com 6,8%, e Maranguape, com 6,7%.

Além disso, o IBGE também revelou que Breves, no Pará, possui a maior proporção de moradores sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, atingindo 61,1%. Em contrapartida, Florianópolis se destacou com a menor taxa, apresentando apenas 13,7% de sua população nessa situação, refletindo disparidades educacionais significativas entre diferentes regiões do Brasil.

