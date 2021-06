São Luís inicia vacinação de jovens a partir dos 24 anos

Capital maranhense escalonou imunização de pessoas sem comorbidades com entre 24 e 29 anos a partir desta segunda-feira, 14

A cidade de São Luís iniciou nesta segunda-feira, 14, a vacinação de pessoas a partir dos 28 anos sem comorbidades. Segundo a prefeitura da capital, nesta terça-feira, 15, as pessoas com entre 26 e 27 poderão ir aos postos de imunização e na quarta-feira, 16, será o momento dos jovens com entre 24 e 25 anos. Ao todo, nove postos de vacinação são disponibilizados para a população da capital. Cinco deles atendem das 8h às 20h e outros quatro das 8h às 18h. A orientação da cidade é de que os nascidos entre janeiro e junho compareçam aos locais de imunização pela manhã e os nascidos entre julho e dezembro se dirijam aos pontos de vacinação à tarde. Até o momento, a cidade tem 114 mil pessoas vacinadas com as duas doses do imunizante e um total de 577.511 vacinas aplicadas. O cadastro para pessoas com a partir de 18 anos foi aberto no último sábado, 12.