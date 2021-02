Prefeitura de São Paulo antecipa vacinação de idosos com mais de 90 anos

Até o momento, município já garantiu a vacinação de 24.171 idosos, sendo 14.371 nas instituições de longa permanência e 9.800 em outros locais

A cidade de São Paulo decidiu antecipar o início da vacinação de idosos com mais de 90 anos de idade. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 4, e determina que o novo grupo comece a ser vacinado já na sexta, 5. Originalmente, o plano era iniciar a vacinação na próxima segunda, 8.Ao tomar a decisão, o prefeito Bruno Covas (PSDB) alegou que todas as Unidades Básica de Saúde (UBS) já estão abastecidas com os imunizantes. Além de irem às UBS’s, os idosos que estiverem no grupo de vacinação poderão ser imunizados em casa se tiverem problemas de locomoção.Para receber a vacina, deverão ir até a UBS e apresentar seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sua carteira de vacinação e o Cartão SUS (caso tenha). Além disso, o distanciamento social, o uso de máscaras e a utilização de álcool em gel são obrigatórios. A recomendação também é de que os idosos levem apenas um acompanhante durante a vacinação. Clique aqui para conferir o endereço da UBS mais próxima.

Até o momento, a prefeitura já garantiu a vacinação de 24.171 idosos, sendo 14.371 nas instituições de longa permanência e 9.800 em outros locais. Na próxima segunda, serão disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão receber a vacina sem saírem de seus carros. Outros quatro centros-escolas do município também receberão a vacinação. A imunização no sistema drive-thru irá das 8h às 17h. Já nas UBSs e centros-escolas ocorrerá das 7h às 19h. Confira os endereços dos pontos de drive-thru e centros-escolas na capital:

Drive Thru

Praça Charles Miller – Estádio do Pacaembu (zona oeste)

Neo Química Arena Corinthians (zona leste)

Autódromo de Interlagos – rua Jacinto Júlio, Portão EHN (zona sul)

Centro de Exposições do Anhembi – rua Olavo Fontoura, portão 38 (zona norte)

Igreja Boas Novas – rua Marechal Malet, 611, Parque da Vila Prudente (zona leste)

Centros-Escola