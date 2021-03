Em novo recorde, São Paulo registra 521 novas mortes por Covid-19 em 24 horas

Após os novos números registrados nesta sexta, a média aumentou, chegando a 352, maior número da pandemia no Estado até então

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Estado vive pior momento da pandemia de Covid-19



O Estado de São Paulo bateu o recorde de mortes diárias causadas pela Covid-19, registrando 521 novos óbitos nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados pelas autoridades de saúde nesta sexta-feira, 12, dois dias antes do Estado entrar na “Fase Emergencial” do Plano São Paulo por conta do agravamento da pandemia. Com isso, o Estado registrou uma média de mais de uma morte causada pela doença a cada 3 minutos. O total de vítimas fatais registradas desde o início da pandemia, em março de 2020, é de 63.531, fazendo de São Paulo o Estado mais atingido pela pandemia em número absolutos. Outro recorde registrado é a média móvel de mortes, calculada com base no número de mortos dos últimos sete dias. Após os novos números registrados nesta sexta, a média aumentou, chegando a 352, maior número da pandemia no Estado até então.