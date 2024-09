São Paulo chega ao quarto dia consecutivo com a pior qualidade do ar do mundo

IQAir, empresa especializada em tecnologia da qualidade do ar, classifica a poluição com base em dados de estações operadas por governos e instituições de pesquisa

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Camada de poluição e fumaça encobre o céu na cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira



São Paulo apresentou nesta quinta-feira (12) a pior qualidade do ar pelo quarto dia consecutivo entre as 120 grandes cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. O índice de poluição foi de 170, o segundo pior registrado na semana, superando cidades como Kinshasa (152), no Congo, e Carachi (151), no Paquistão. Na quarta-feira (11), a capital paulista chegou ao pico de 183 no índice, enquanto segunda e terça registraram 160 e 158, respectivamente. A IQAir, especializada em tecnologia da qualidade do ar, classifica a poluição com base em dados de estações operadas por governos e instituições de pesquisa. São Paulo foi classificada como “muito ruim” pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta manhã, o que indica níveis de poluição prejudiciais à saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A baixa qualidade do ar é causada pela alta concentração de material particulado em suspensão, favorecida pela estiagem e pelos ventos fracos, que dificultam a dispersão dos poluentes. Segundo a Cetesb, essa condição afeta principalmente pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças, podendo causar sintomas como tosse seca, ardor nos olhos, nariz e garganta, além de cansaço. A previsão do tempo mantém o alerta para o risco de queimadas na região metropolitana até sábado (14), devido à massa de ar seco e altas temperaturas, que devem continuar acima da média.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA