São Paulo: Deputado do PT inclui emenda por bloqueio total em projeto do governo

CRISTIANO ANDUJAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bloqueio total em SP:



O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) apresentou uma emenda ao projeto de lei de autoria do governo do estado de São Paulo que pede a antecipação do feriado do dia 9 de julho. A emenda apresentada por Fiorilo impõe o lockdown (bloqueio total) na capital de 1º e 15 de junho.

O texto do projeto com as emendas foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (21). O PL ainda não foi votado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), portanto ainda não tem validade ou parecer definido.

Segundo a emenda do petista, o bloqueio total se daria com “a proibição da circulação de pessoas e veículos de 01 a 15 de junho de 2020”. O deputado justifica a medida “com o objetivo de chegar na meta de no mínimo 70% na adesão da população ao isolamento social, vimos pela presente emenda apresentar medidas de isolamento social mais rígidas, com garantia apenas do funcionamento das atividades essenciais”.

O PL do governo não trata do bloqueio total, apenas da antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que acontece no dia 9 de julho.

O governador de São Paulo, João Doria, no entanto, não nega a possibilidade de o estado adotar o bloqueio total caso as médias de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus continuem baixas.

No primeiro dia do feriadão em São Paulo, a taxa de isolamento ficou em 51% – a média ideal é de 70%. Doria afirma que tem um protocolo de lockdown (bloqueio total) pronto. De acordo com os números mais recentes da pandemia no estado, São Paulo tem mais de 73 mil casos e 5.558 mortes por Covid-19.