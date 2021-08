São Paulo divulga cronograma de vacinação para pessoas com 21 a 24 anos; veja datas

Cidade terá segunda-feira, 9, voltada para repescagem dos que ainda não se imunizaram e passa a aplicar doses em pessoas de 24 anos na terça-feira, 10

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Imunização abrangerá pessoas com entre 21 e 24 anos



A cidade de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 6, atualizações no calendário de vacinação contra Covid-19 com a abrangência de novas faixas etárias para imunização contra a doença. A segunda-feira, 9, será marcada para repescagem de grupos que já têm prioridade na vacina; a terça-feira, 10, e a quarta-feira, 11, serão voltadas para pessoas com 24 anos. A quinta-feira, 12, tem como foco o grupo de pessoas de 23 anos, a sexta-feira, 13, será voltada para pessoas de 22 anos e o sábado, 14, para aqueles com 21. Para se vacinar, é necessário que o jovem apresente documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência da capital. O cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) também é aconselhado.

O comprovante de residência pode ser apresentado de forma física ou digital. Caso o residente não tenha contas em seu nome, poderá apresentar comprovante em nome do cônjuge, pais ou filhos se mostrarem também documentos que comprovem parentesco ou estado civil. Segundo dados da prefeitura, até o momento, 7.760.958 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes, 316.303 receberam a vacina da Janssen (dose única) e 2.892.923 receberam a segunda dose. É aconselhável que o paciente faça o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento nos postos de saúde. Os pontos de vacinação também podem ser consultados no site.