Doria confirma início da vacinação contra Covid-19 em adolescentes para 18 de agosto

Nesta quinta-feira, governador disse que data de imunização do público de 12 a 17 anos estava ‘em aberto’

YAGO FROTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Adolescentes serão vacinados a partir do dia 18



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta sexta-feira, 6, que o Estado vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 a partir do dia 18 de agosto. Nesta semana, o governo reclamou que o Ministério da Saúde teria enviado metade das doses combinadas a São Paulo e ameaçou entrar na Justiça. Por causa disso, Doria disse que a data de vacinação de adolescentes ficaria “em aberto”. “Hoje o secretário Jean Gorinchteyn está em Brasília em uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com objetivo de reestabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na distribuição das vacinas para São Paulo, sobretudo para as da Pfizer”, afirmou o governador durante um evento em Jundiaí. “Nós temos uma reserva suficiente para iniciar essa vacinação, começando com os jovens de 17 e 16 anos no próximo dia 18 de agosto. Estamos negociando como o Ministério da Saúde para repor as 228 mil doses que deveriam ter sido enviadas a São Paulo”, completou. Segundo o calendário divulgado pelo governo estadual, os primeiros a serem vacinados serão os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. Do dia 30 de agosto a 5 de setembro começa a imunização por faixa etária, de 15 a 17 anos. De 6 a 12 de setembro é a vez do grupo de 12 a 14 anos.