São Paulo enfrentará frente fria no fim de semana depois de sábado ensolarado

Segundo Climatempo, temperatura não deve passar dos 19ºC no domingo, 11; no Rio de Janeiro, dia será de chuva na capital carioca

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo deve registrar 29°C neste sábado



Depois de dois dias de calor e uma previsão de sábado ensolarado, os paulistanos devem enfrentar uma frente fria no domingo, com queda brusca da temperatura. No sábado, 10, segundo o Climatempo, o dia no Estado de São Paulo deve começar com a temperatura na casa dos 15°C. À tarde, no entanto, ela aumentará e poderá atingir aos 29°C. No período noturno, a umidade do ar subirá de 25% para 83%, podendo ocorrer pancadas de chuva. O domingo deve ser nublado, com aberturas de sol no período da tarde e garoa de manhã e à noite. No domingo, 11, por outro lado, a temperatura não deve passar dos 19ºC – a mínima será de 12ºC. No Rio de Janeiro, os cariocas também poderão curtir um sábado ensolarado. Segundo o Climatempo, o Estado deve registrar uma temperatura mínima de 18°C e máxima de 35°C, com aumento de nuvens durante à tarde. Também há a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva à noite. A empresa de meteorologia também prevê um domingo chuvoso, com máxima de 22ºC e chuva na capital.

O final de semana será de muito calor em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. No sábado, os termômetros registram temperatura mínima de 15°C e máxima de 32°. O cenário não será diferente no domingo, quando as temperaturas mínima e máxima serão, respectivamente, de 17ºC e 33°C. Em todo o país, a máxima deve ser de 42°C, em Santa Rita do Trivelato, no Estado do Mato Grosso. A mínima (10ºC) ocorrerá em Pedras Altas, no Rio Grande do Sul.