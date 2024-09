São Paulo fecha 80 unidades de conservação para prevenir incêndios florestais

Medida, determinada pela Fundação Florestal, permanecerá em vigor até o dia 12 de setembro

A partir deste domingo, 1º de setembro, o estado de São Paulo implementará o fechamento de oitenta unidades de conservação, incluindo parques e estações ecológicas, em resposta ao aumento do risco de incêndios florestais. Essa medida, determinada pela Fundação Florestal, permanecerá em vigor até o dia 12 de setembro, quando as condições climáticas serão reavaliadas. As áreas afetadas incluem parques estaduais, florestas e uma reserva biológica, todas identificadas como as mais suscetíveis a queimadas. O objetivo do fechamento temporário é direcionar recursos e esforços para a proteção dos ecossistemas e a segurança das comunidades que dependem desses ambientes naturais.

Para prevenir incêndios, equipes da Fundação Florestal intensificarão ações de monitoramento e prevenção, utilizando drones para vigiar as áreas de risco. O mês de setembro promete ser desafiador, com previsão de escassez de chuvas, temperaturas elevadas e ondas de calor, além de umidade do ar que pode cair abaixo de 12%, o que é considerado crítico. A Defesa Civil de São Paulo já emitiu um alerta sobre os riscos de incêndio, que permanecerá ativo até a próxima quinta-feira, dia 5.

