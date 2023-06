Zelensky anuncia ‘ações contraofensivas’ da Ucrânia no ‘front’

Militares russos relatam ataques há seis dias, principalmente contra posições no sul do país europeu

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não deu detalhes do ataque que está sendo preparado há meses contra as tropas russas



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste sábado, 10, “ações contraofensivas” de seu exército no “front”. No entanto, ele se negou a dar detalhes do ataque que está sendo preparado há meses. Os militares russos relatam ataques há seis dias, alguns com equipamentos fornecidos por países ocidentais, principalmente contra posições no sul da Ucrânia. “Estão sendo realizadas ações contraofensivas e defensivas na Ucrânia, das quais não vou falar em detalhe”, declarou Zelensky, em entrevista coletiva. “Tem que ter confiança nos nossos militares, e eu tenho confiança neles”, afirmou. Na sexta-feira, 9, o presidente russo Vladimir Putin disse que a grande contraofensiva ucraniana para repelir as tropas de Moscou já havia começado. Na oportunidade, o líder russo também comentou que o exército ucraniano não atingiu “seu objetivo” e sofreu perdas significativas. “Todos os esforços de contraofensiva até agora fracassaram, mas o regime de Kiev continua tendo um potencial ofensivo”, relatou. Depois de elogiar, na noite de sexta-feira, o “heroísmo” dos soldados ucranianos, envolvidos em “duros combates”, o presidente ucraniano pediu neste sábado que não se dê crédito às declarações de Putin.

*Com informações da AFP.