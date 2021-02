São Paulo inicia vacinação de moradores de rua com mais de 60 anos nesta sexta

Anúncio foi feito pela prefeitura da capital nesta quinta-feira, 11; ao todo, 2,2 mil doses serão disponibilizadas para pessoas em abrigos ou em situação de rua na cidade

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 Vacinação em moradores de rua deve ser iniciada nesta sexta



A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 11, que iniciará a vacinação de moradores de rua com mais de 60 anos contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, 12. Ao todo, 2,2 mil doses serão disponibilizadas para esse público. “Trata-se de uma solicitação do Ministério Público e da Defensoria Pública que a Prefeitura vai atender através da rede que faz visitação aos moradores de abrigos municipais ou de pessoas que estão na rua. Nessa questão da vacina, cada dia importa”, afirmou o prefeito, Bruno Covas, em nota. A prefeitura não detalhou, porém, como as pessoas em situação de rua sem documentação comprovarão idade para ter acesso aos imunizantes.

A vacinação da população em situação de rua será iniciada no mesmo dia da imunização dos idosos a partir de 85 anos no estado. Até o momento, a capital vacinou mais de 300 mil pessoas e superou a meta de 32 mil idosos acima dos 90 anos imunizados com a primeira dose da vacina. Os pontos de vacinação da capital podem ser conferidos neste link. Segundo dados da própria prefeitura da cidade, o último censo de moradores de rua estimou que 24.344 pessoas não têm lugar para morar. Dessas, 11.693 estão em situação de acolhimento e 12.651 vivem na rua.