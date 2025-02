São Paulo intensifica fiscalização da Lei Seca durante o Carnaval

Detran prevê 40 mil motoristas abordados; operações se iniciam na sexta-feira (28) e se estendem até terça-feira (4)

SEBASTIÃO MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Aqueles que forem flagrados com 0,34 mg/l ou mais estarão cometendo um crime de trânsito



Durante o Carnaval, o estado de São Paulo se prepara para intensificar a fiscalização da Lei Seca, com a expectativa de que até 40 mil motoristas sejam abordados. O Detran (Departamento de Trânsito) programou 30 blitz que utilizarão bafômetros para identificar condutores sob efeito de álcool. Essas operações, que se iniciam na sexta-feira (28) e se estendem até terça-feira (4), representam a maior mobilização já realizada durante essa festividade. A previsão de motoristas a serem fiscalizados é significativamente maior em comparação a 2022, com um aumento estimado em nove vezes.

O Detran justifica essa ampliação pela modernização dos bafômetros, que agora conseguem fornecer resultados em apenas cinco segundos. As blitz serão realizadas em áreas com grande concentração de pessoas e em horários variados. Recusar-se a realizar o teste do bafômetro é considerado uma infração gravíssima, resultando em uma multa de R$ 2.934,70 e a adição de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, motoristas que apresentarem níveis de álcool entre 0,05 mg/l e 0,33 mg/l também enfrentarão a mesma penalidade.

Aqueles que forem flagrados com 0,34 mg/l ou mais estarão cometendo um crime de trânsito, o que pode acarretar em pena de detenção de seis meses a três anos. Para evitar complicações durante as festividades, o Detran recomenda que os foliões optem pelo transporte público caso decidam consumir bebidas alcoólicas. O metrô de São Paulo funcionará de forma ininterrupta durante o Carnaval, com algumas estações operando 24 horas para atender à demanda dos usuários.

