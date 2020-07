São Paulo não vai ter Réveillon na Paulista em 2020

A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Bruno Covas

DIKRAN JUNIOR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Prefeitura já tinha comunicado que a Virada Cultural de 2020 será realizada online



O prefeito da Cidade São Paulo, Bruno Covas, confirmou que a virada do ano de 2020 para 2021 não terá a tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista. Covas disse que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado “temem muito a realização de um evento” desse porte em dezembro. De acordo com o prefeito, a Virada na Paulista requer organização de pelo menos três meses já que envolve patrocínio, agenda de artistas e venda de pacotes de turismo — por isso o anúncio foi feito “com a maior previsibilidade possível”.

A Prefeitura já tinha comunicado que a Virada Cultural de 2020 seria online. Sobre a realização da Parada LGBT e da Marcha para Jesus, previstas para junho e remarcadas para novembro, Bruno Covas disse que o governo está “em conversa com os organizadores”. Ele também anunciou que nesta sexta serão assinados quatro protocolos: o da educação não-formal, das aulas práticas em Universidades, dos vendedores ambulantes e de treinos para atletas de alto rendimento.