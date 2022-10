Temperatura sobe e São Paulo pode registrar chuva de granizo nos próximos dias

Previsão é de sol, chegando aos 29ºC nesta quinta-feira, 5, podendo ocorrer temporais durante a noite

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/09/2022 Temperatura sobe em São Paulo e poderá chegar aos 29ºC nesta quinta-feira, 6, podendo ocorrer chuva de granizo



Com a temperatura mais elevada, São Paulo poderá registrar chuva de granizo nos próximos dias, segundo o Climatempo. A temperatura máxima para esta quinta-feira, 6, pode chegar aos 29ºC. Durante a madrugada, a previsão é de céu nublado com a temperatura atingindo os 15ºC, com predominância do sol no decorrer do dia. Também estão previstas pancadas de chuvas no período da noite. De acordo com o Climatempo, o calor vai de encontro com as nuvens por conta do vento, causando a formação de pedras de gelo. O sol, porém, deu as caras nesta quarta-feira, 5. Por volta das 15h, a temperatura era de 25º C na capital. A mudança nos termômetros é causada por um ciclone extratropical, que se deslocará ao Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, a máxima cairá para 25ºC. O cenário volta mudar no final de semana. De acordo com a previsão, o sábado deve ensolarado em São Paulo, com temperatura chegando aos 27°C, o mesmo previsto para o domingo, podendo chover entre o fim da tarde e o início da noite. Ainda no Sudeste, o Rio de Janeiro pode registrar chuvas na quinta e na sexta-feira, quando os termômetros podem atingir os 30ºC . Em Belo Horizonte-MG, a temperatura varia entre 15°C e 29°C nesta quinta, assim como na capital do Espírito Santo, onde a variação será entre 22ºC e 30ºC, podendo ocorrer pancadas de chuvas até domingo.

Outras regiões

Segundo a meteorologia, um corredor de umidade se desloca da Amazônia por conta de uma baixa pressão atmosférica entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e no oeste da região Sul, podendo ocorrer instabilidade nesta quarta. Na quinta, a pressão evolui para um ciclone extratropical que avançará para a região Sul do país, formando uma frente fria. As capitais da região devem registrar baixas temperaturas e chuva forte. Pode ocorrer temporais no interior. Em alguns pontos, os ventos poderão atingir 70 km/h. O Nordeste terá um dia de sol e calor, podendo chover no litoral sul da Bahia e do Maranhão. Também pode chover no litoral, na zona da mata e no agreste entre os Estados do Ceará e Alagoas. No Norte, boa parte será de sol, podendo ocorrer nos períodos da tarde e à noite. Tocantins e Pará terão tempo firme.