São Paulo: Polícia recupera 9 respiradores roubados de hospital na Zona Leste

Os aparelhos, que custam um total de R$ 537 mil e são essenciais para tratar casos graves da Covid-19, estavam abandonados na zona rural de Ferraz de Vasconcelos

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Os respiradores tinham sido roubados dias antes do Hospital Santa Virginia



A Polícia Militar recuperou nove respiradores que estavam abandonados na zona rural de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Após uma denúncia anônima, os equipamentos foram localizados intactos na Estrada do Sossego na manhã deste domingo, 14. Os aparelhos, que custam um total de R$ 537 mil, tinham sido roubados do Hospital Santa Virginia, na Zona Oeste, na última quinta-feira, 11. O delegado do 1º Distrito Policial de Ferraz, Cleverson Omena, afirma que já foram iniciadas investigações sobre os autores do crime.

Os respiradores são utilizados para ventilação mecânica de pacientes hospitalizados e se tornaram fundamentais no tratamento de pacientes graves da Covid-19 durante a pandemia. Esses aparelhos levam o ar por um tubo na traqueia dos pacientes para os pulmões. Sem esse procedimento, os infectados pelo novo coronavírus podem morrer. No início da pandemia, os respiradores se tornaram o ponto crítico do tratamento da doença. A demanda disparou e houve escassez de equipamentos em nível mundial.