São Paulo prorroga campanha de vacinação contra a poliomielite por tempo indeterminado

Multivacinação para crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos, também foi prorrogada na capital

Divulgação/Prefeitura de São Paulo Prefeitura informou que foram aplicadas 352.473 doses contra a Pólio na capital paulista



São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a polimielite e multivacinação de crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos de idade, por tempo indeterminado. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com a pasta, a prorrogação tem como objetivo atualizar a situação vacinal e ampliar a imunização contra a pólio e doenças imunopreveníveis como meningocócicas C e ACWY, HPV, BCG, hepatites A e B, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria, tétano e influenza, responsável pela gripe. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a campanha de multivacinação, iniciada em 8 de agosto, aplicou 1.457.988 doses. Deste número, 352.473 contra a polimielite e 1.123.515 de outros imunizantes. A pasta informou que até ontem a cobertura vacinal contra a pólio estava em 79,20%. A meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%. O órgão recomenda a mães, pais e responsáveis legais pelos menores de cinco anos a levarem as crianças aos postos de saúde para verificação da situação vacinal e efetuar atualizações (caso houver necessidade), por conta do “risco iminente de reintrodução do poliovírus no território nacional”. A campanha de vacinação visa imunizar, com a vacina oral contra a polimielite (VOP), crianças de 1 a 4 anos e 11 meses com esquema prioritário completo da vacina inativada contra a pólio (VIP). Na imunização de rotina, a VIP deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de idade e a VOP aos 15 meses e aos quatro anos. Para consultar as unidades mais próxima o cidadão pode acessar a plataforma Busca Saúde pelo link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.