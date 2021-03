São Paulo registra 1 nova morte por Covid-19 a cada 5 minutos em março

Números são referentes ao mês de março, quando o Estado registrou 4.630 óbitos pela doença, quantidade superior a do mês de dezembro

O Estado de São Paulo registrou uma morte por Covid-19 a cada cinco minutos em março. Os números foram divulgados pelo governo do Estado neste domingo, 14, sendo que em uma quinzena foram registrados 4.630 óbitos pela doença, oito a mais do que o total registrado em todo o mês de dezembro. Em relação ao número de casos, o estado apresentou 161.355 novas infecções, com uma média de oito novos casos por minuto. Com isso, São Paulo acumula 2.202.983 casos e 64.123 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI também chegou a números preocupantes, estando em 90% na Grande São Paulo e 88,4% no Estado, sendo que números semelhantes só foram atingidos em maio de 2020. Ainda neste mês, o Estado passou pela primeira vez a marca de 10 mil internados em leitos de UTI, com 10.244 nestas condições. A partir desta segunda-feira, 15, o Estado entra na Fase Emergencial do Plano São Paulo, na qual serão aplicadas medidas restritivas mais duras que se estenderão até o dia 30.