São Paulo registra 12,4°C nesta quinta, a menor temperatura do ano

Temperaturas máximas previstas para esta quinta-feira (29) são de 19 °C em SP, 13 °C em Porto Alegre, 16 °C em Campo Grande e 20 °C em Cuiabá

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas em São Paulo



A capital paulista atingiu nesta quinta-feira (29), a menor temperatura do ano, registrada até o momento, onde foi registrada a mínima de 12,4°C, no Mirante do Santana. A Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas em São Paulo, que se estende até esta sexta-feira (30), afetando regiões como Itapeva, Vale do Ribeira, Araraquara, Bauru, Araçatuba, Barretos, Campinas e a Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 19 °C em São Paulo, 13 °C em Porto Alegre, 16 °C em Campo Grande e 20 °C em Cuiabá.