Onda de frio intensa chega ao Sul do Brasil com previsão de alagamentos e até neve

No Rio Grande do Sul, temporais já provocaram danos em localidades como Alegrete e Santa Cruz do Sul, levando a Defesa Civil a emitir alertas

Os três estados do Sul estão em estado de alerta devido à chegada de uma frente fria e a uma massa de ar polar



Uma intensa onda de frio deve afetar o Brasil, com foco especial na região Sul, onde há previsão de neve. Cidades como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba podem registrar temperaturas extremamente baixas. No Rio Grande do Sul, temporais já provocaram danos em localidades como Alegrete e Santa Cruz do Sul, levando a Defesa Civil a emitir alertas sobre alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas mínimas esperadas para as principais cidades são de recorde. Porto Alegre deve registrar entre 7°C e 9°C, enquanto Florianópolis terá temperaturas entre 9°C e 11°C. Curitiba, por sua vez, pode ver os termômetros marcarem entre 2°C e 4°C. Outras cidades, como São Paulo e Campo Grande, também sentirão a queda nas temperaturas, com mínimas de 8°C a 10°C e 4°C a 6°C, respectivamente.

Os três estados do Sul estão em estado de alerta devido à chegada de uma frente fria e a uma massa de ar polar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As previsões indicam chuvas intensas, com a possibilidade de granizo e até mesmo neve em algumas áreas. A situação climática é preocupante, e as autoridades estão atentas às condições adversas que podem se agravar. A situação em algumas cidades gaúchas é crítica. Em Alegrete, por exemplo, há registros de alagamentos que deixaram famílias desabrigadas. Santa Cruz do Sul enfrenta deslizamentos que atingiram residências, resultando em pessoas desalojadas. Em São Borja, a situação é semelhante, com alagamentos e quedas de árvores, enquanto em São Vicente do Sul, uma ponte de madeira sofreu danos, interrompendo o trânsito local.

Outras localidades também estão enfrentando dificuldades. Sobradinho viu a queda de um passo provisório, afetando cerca de 300 famílias. Em Uruguaiana, a queda de uma árvore em uma residência e os alagamentos têm gerado preocupação entre os moradores. A Defesa Civil e os órgãos municipais estão monitorando a situação de perto, buscando minimizar os impactos da severa onda de frio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

