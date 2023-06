São Paulo registra cerca de 1.000 km de lentidão na véspera do feriado prolongado

Zona sul da capital se aproximou dos 300 km de lentidão; rodovias paulistas devem receber 2,8 milhões de veículos entre os dias 8 e 11 de junho

Divulgação/Ecovias Rodovias paulistas devem receber mais de 2 milhões de veículos durante o feriado prolongado



A cidade de São Paulo se aproximou de 1.000 km no início da noite desta quarta-feira, 7, véspera do feriado de Corpus Christi. Por volta das 18 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 928 km de congestionamento na capital paulista. O maior ponto de lentidão foi registrado na zona sul, com 253 km. A situação se normalizou por volt das 22 horas, quando o índice despencou para 112 kkm. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), cerca de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e ao interior paulista durante o feriado prolongado. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa é de que cerca de 260 mil veículos desçam em direção à Baixada Santista. A via registrou congestionamento do km 64 ao 61 e do km 20 ao km 17, no sentido capital, por volta das 19h30. Também foi registrado congestionamento no sentido litoral, do km 66 ao km 70. por volta das 21 horas, o tráfego melhorou nos dois sentidos.

O trânsito chegou a ficar lento na Rodovia Castello Branco. O motivo foi excesso de veículos na Marginal Tietê no início da noite desta quarta-feira. Cerca de 780 mil veículos devem trafegar pela via durante o feriado. Já no sistema Anhangeura-Bandeirantes a estimativa é de que 1 milhão veículos passem pela rodovia e 655 mil pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto. Já na Rodovia dos Tamoios, que leva ao Litoral Norte, o tráfego esperado é de cerca de 121 mil veículos entre os dias 07 e 12 de junho. A previsão é de operação normal (2×2), com duas pistas para descer e duas pistas para subir a serra. O Trecho oeste do Rodoanel deve receber cerca de 1,3 milhão de veículos, enquanto no sul e leste são esperados 802 mil.