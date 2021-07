São Paulo registra madrugada mais fria do ano, com temperatura média de 4,7ºC

No bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital, termômetros marcaram -1ºC; sexta-feira pode ter novo recorde de frio

Foto: CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/07/2021 São Paulo enfrenta frente fria neste fim de semana



A cidade de São Paulo teve a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira, 29. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registraram média de 4,7ºC. No bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital, a temperatura foi de -1ºC. Antes disso, a menor temperatura do ano havia sido registrada em 20 de julho, com 5,4ºC. Segundo o CGE, há expectativa para um novo recorde de frio na sexta-feira, 30, com os termômetros marcando 3ºC durante a madrugada e máxima de 15ºC à tarde. Bairros mais afastados do centro expandido poderão atingir temperaturas negativas. Porém, a frente fria deve começar a perder força no início da semana que vem.