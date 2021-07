Grave acidente de carro em São Paulo mata uma pessoa e deixa outras duas feridas

Episódio aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 29, na Zona Sul da capital paulista; veículo bateu com um poste, interrompendo o fornecimento de energia na região

Reprodução / Jovem Pan Segundo o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, outras duas mulheres estavam no veículo e ficaram feridas



Um homem morreu nesta quinta-feira, 29, após um grave acidente de carro na entre a Avenida Washington Luís com a Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O carro em que a vítima estava colidiu com um poste por volta das 4h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, outras duas mulheres estavam no veículo e ficaram feridas, sendo uma das encaminhada ao pronto-socorro de São Paulo e a outra de Pedreira. As equipes de resgate retiraram o corpo da vítima há poucos minutos, próximos das 7h50 e ainda não há informações sobre a identidade do passageiro. Com a colisão, o poste foi completamente derrubado, interrompendo o serviço de energia na região. Nesse momento, a Enel está trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) também estão no local para organizar o trânsito.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini