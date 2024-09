São Paulo registra número recorde de queimadas em 2024

Período mais intenso ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto, quando foram registrados 2.621 focos, sendo 1.886 apenas no dia 23

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Desde o início da crise, cerca de 15 mil agentes, incluindo 10 mil brigadistas voluntários, foram mobilizados para combater os incêndios



Até o dia 22 de setembro de 2024, São Paulo contabilizou 7.296 queimadas, um número que ultrapassa os 7.291 focos registrados em 2010, segundo o monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O mês de agosto se destacou como o mais severo, com 3.612 incêndios, superando a soma dos anos de 2022 e 2023. O período mais intenso ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto, quando foram registrados 2.621 focos, sendo 1.886 apenas no dia 23. Em setembro, 405 dos 645 municípios do estado enfrentaram pelo menos um foco de incêndio, com Altinópolis se destacando ao registrar 125 focos. Na região do Vale do Paraíba, uma área equivalente a 372 campos de futebol foi devastada pelas chamas. A Defesa Civil acredita que a fase mais crítica já foi superada, uma vez que a contagem de incêndios começou a diminuir após a chegada de uma frente fria.

Desde o início da crise, cerca de 15 mil agentes, incluindo 10 mil brigadistas voluntários, foram mobilizados para combater os incêndios. Além disso, a Polícia Militar Ambiental está investigando possíveis ações criminosas relacionadas aos incêndios, resultando na prisão de 23 indivíduos. A situação continua a ser monitorada, enquanto as autoridades buscam medidas para prevenir novos focos de incêndio e proteger as áreas afetadas.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA