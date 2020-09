São Paulo registra queda de 8% nos óbitos por Covid-19

Jean Gorinchteyn disse que o número de casos do novo coronavírus caiu 27% e as internações também tiveram queda de 8%

Ainda segundo Doria, São Paulo também teve a segunda semana consecutiva com a média diária de óbitos abaixo de 200



O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (14) que o Estado concluiu a quinta semana consecutiva com queda de óbitos pela Covid-19. De acordo com o governador João Doria, houve uma queda de 8% nas mortes entre os dias 6 e 12 de setembro em relação ao período entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro. Ainda segundo ele, São Paulo também teve a segunda semana consecutiva com a média diária de óbitos abaixo de 200. “São números que voltam a comprovar uma queda sólida dos indicadores no Estado”, completou o governador.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, o número de casos do novo coronavírus caiu 27% e as internações também tiveram queda de 8%. O Estado de São Paulo tem nesta segunda 893.349 casos confirmados da Covid-19 e 32.642 óbitos. A taxa de ocupação de UTI está em 51,1% no Estado e em 50,8% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 4.426 estão em UTI e 5.826 estão em enfermarias — entre casos confirmados e suspeitos.