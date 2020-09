SP já arrecadou R$ 97 milhões para ampliação da fábrica da CoronaVac

De acordo com Doria, o espaço físico já existe — mas será modernizado e equipado

EFE/ Andre Borges Doria lembrou que o Instituto Butantan terá, até dezembro, cerca de 46 milhões de doses da CoronaVac para aplicação



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (14) que fechou mais uma etapa na arrecadação de fundos para a fábrica que vai produzir as doses da CoronaVac, a potencial vacina contra a Covid-19 que está sendo testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o momento, o governo já recebeu R$ 97 milhões em doações privadas em dinheiro, sem contrapartida. A meta é de R$ 160 milhões. As obras serão iniciadas imediatamente.

De acordo com o governador João Doria, o projeto já foi contratado para ser implementado. “O espaço físico já existe, mas ele será ampliado, modernizado e equipado. Esse valor já permite o início imediato das obras”, disse. Doria lembrou que o Instituto Butantan terá, até dezembro, cerca de 46 milhões de doses da CoronaVac para aplicação. Estão previstos, pelo menos, mais 15 milhões até março de 2021. “O Brasil será, provavelmente, um dos primeiros países do mundo a ter vacina disponível para vacinação em massa”, disse o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.