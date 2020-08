São Paulo tem 88% do Estado na Fase Amarela do Plano SP

Apesar de duas regiões regredirem, pela primeira vez nenhuma delas está na Fase 1 – Vermelha

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA O Estado de São Paulo tem, nesta sexta-feira, 735.960 casos confirmados da Covid-19 e 28.155 óbitos



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (21) que cinco regiões avançaram na 11ª atualização do Plano São Paulo. Apesar de duas regiões regredirem, pela primeira vez nenhuma delas está na Fase 1 – Vermelha — que é a mais restritiva. Avançaram para a Fase 2 – Laranja as regiões de Franca e Registro. Para a Fase 3 – Amarela, foram a GSP Oeste (Osasco) e GSP Norte (Franco da Rocha). As que regrediram para a Fase 2 foram as regiões de Marília e São João da Boa Vista.

De acordo com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, esse é um indicativo que a pandemia começa a deixar o Estado de São Paulo. “Com essa nova classificação, 88% das regiões estão na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. São bons sinais, que indicam que a epidemia está em declínio e que o Estado começa a sair do platô.” A secretaria de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que essa é a melhor classificação e o momento mais homogêneo do Estado até então.

O Estado de São Paulo tem, nesta sexta-feira, 735.960 casos confirmados da Covid-19 e 28.155 óbitos. Em relação aos leitos de UTI, 56,8% estão ocupados no Estado e 54,8% na Grande São Paulo. Quanto aos internados, 5.166 estão em UTI e 6.823 em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. Todos os números estão dentro das previsões para a segunda quinzena de agosto.

Classificações das regiões

Fase 2 – Laranja: Barretos, Franca, Registro, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, Marília e Sorocaba.

Fase 3 – Amarela: Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Taubaté, Ribeirão Preto, Baixada Santista, GSP Leste (Guarulhos), GSP Sudeste (ABC) , GSP Sudoeste (Taboão), GSP Oeste (Osasco), GSP Norte (Franco da Rocha) e cidade de São Paulo.