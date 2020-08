Governador de SP, João Doria está curado da Covid-19

Doria e a esposa cumpriram isolamento de 10 dias e realizaram novos exames na quinta

Newton Menezes/Estadão Conteúdo Os resultados dos exames foram divulgados nesta manhã.



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (21) que ele e a esposa, Bia Doria, estão curados da Covid-19. O casal cumpriu isolamento de 10 dias e realizou novos exames na tarde da quinta-feira (20). Os resultados foram divulgados nesta manhã. “Não temos mais a Covid-19. Ainda que de forma assintomática, é uma doença muito rude. Não é uma boa sensação dormir pensando que, ao longo da noite, pode ter um agravamento da situação”, disse.

João Doria foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 12 de agosto. Doria foi o 11º governador a testar positivo para a Covid-19. Além dele, também tiveram a doença Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Pará), Renan Filho (Alagoas), Paulo Camara (Pernambuco), Antonio Denarium (Roraima), Renato Casagrande (Espírito Santo), Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Moisés (Santa Catarina), Belivaldo Chagas (Sergipe) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).