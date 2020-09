São Paulo tem 95% do Estado na Fase Amarela do Plano SP

Segundo o governador João Doria (PSDB), cinco regiões de São Paulo progrediram no Plano São Paulo; regiões de Franca e Ribeirão Preto se mantém na Fase Laranja

Newton Menezes/Estadão Conteúdo Governador João Doria durante coletiva de imprensa



O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 4, que tem 95% do Estado na fase amarela do Plano São Paulo. Em coletiva de imprensa, o governador João Doria (PSDB) informou que as cidades de Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto avançaram para fase amarela do plano e, portanto, o estado progride dos 88%, anunciado em 21 de agosto, para o número atual. “Há tendência de melhora no Estado como um todo e já estamos na quarta semana consecutiva de queda de óbitos. Isso é um fato inédito: os índices de óbitos por Covid-19, infecção e ocupação de leitos de UTI em queda. Essa tendência de queda se mostra consistente, mas não devemos relaxar ou baixar a guarda, ainda estamos em quarentena”, disse Doria. Segundo o governador, São Paulo entra, a partir deste sábado, 5, na 11ª quarentena renovada até o dia 19.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, o momento atual “nos traz ainda mais responsabilidade e devemos reforçar os protocolos de distanciamento e o uso da máscara. É um grande avanço na 12ª atualização do Plano São Paulo”. De acordo com o governo, as regiões de Franca e Ribeirão Preto se mantém na fase laranja do plano, mas segundo o governo há estabilização nos índices de internações nessas regiões que, se regredirem, podem provocar o avanço para a Fase Amarela na próxima atualização. “É uma conquista, mas também uma grande responsabilidade”, disse Patricia Ellen. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que o índice de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 54,1% e as regiões que ainda se encontram na Fase Laranja do Plano SP seguirão trabalhando para progredirem para a fase mais branda. Para o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, os números apresentados nesta sexta revela “a melhor fase da história do Plano São Paulo e revela que realmente o pacto feito com a população garantiu esse progresso seguro e com cinco semana de queda nas internações”.

Feriado do dia 7 de setembro

Ao detalhar os números atuais da pandemia do novo coronavírus no Estado, Doria pediu atenção aos paulistas com o feriado de 7 de setembro. “Peço aos brasileiros de São Paulo que tenham cuidado e zelo ao saírem de suas casas ou ao se dirigirem à outras cidades neste feriado de 7 de setembro. Tenha cuidado, não faça aglomerações em parte alguma. Aglomerações colocam em risco a vida e a saúde de muitas pessoas. Desfrutem do final de semana prolongado, mas não exponham a vida de outras pessoas”, pediu Doria. O governador ainda anunciou o cancelamento de todas as atividade comemorativas do Dia da Independência no Estado devido à pandemia. “Por recomendação das autoridades sanitárias, não teremos paradas, desfiles ou outras demonstrações públicas do Dia da Independência. Esperamos poder comemorar o 7 de setembro de 2022 sem o vírus e sem pandemia”.

O Estado ainda vai disponibilizar 20 mil policiais militares para ações de apoio em municípios do litoral de São Paulo e de instâncias turísticas localizadas no interior. Segundo Doria, em uma parceria com Secretaria de Transportes e Logística, serão disponibilizados também “200 viaturas, 11 helicópteros e 32 drones.”. A Operação Independência nas estradas e nos municípios do Estado começa nesta sexta e vai até a próxima terça-feira, 8.