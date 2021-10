Rússia bate recorde de mortes por Covid-19 pelo quinto dia seguido

Entre a sexta-feira, 22, e este sábado, 23, 1.075 óbitos foram causados pela doença na nação; mais de 200 mil pessoas morreram desde o começo da pandemia

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Rússia tem registrado recordes de mortes e novos casos de Covid-19 nas últimas semanas



Com 1.075 mortes registradas nas últimas 24 horas, a Rússia bateu neste sábado, 23, o quinto recorde seguido de óbitos por Covid-19. O recorde anterior, batido na sexta-feira, tinha sido de 1.036 mortes e 36.339 novos casos. Por causa do crescimento de casos, o presidente Vladimir Putin anunciou uma semana de férias remuneradas para toda a população entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro. A prefeitura de Moscou anunciou que durante este período uma quarentena obrigatória será imposta aos moradores da cidade. O país estima que apenas ⅓ da população tenha sido imunizada e tenta fazer campanhas para aumentar a vacinação. Segundo dados do Our World In Data, quase 230 mil mortes foram registradas no país desde o início da pandemia.